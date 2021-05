European Tour Canary Islands Championship Scores

May 9 (OPTA) – Scores from the European Tour Canary Islands Championship on Sunday -27 Garrick Higgo (South Africa) 66 63 64 64 -21 Maverick Antcliff (Australia) 70 64 64 65 -20 Tapio Pulkkanen (Finland) 66 71 61 66 -19 Adri Arnaus (Spain) 64 64 72 65 Dean Burmester (South Africa) 68 63 69 65 Nicolai Hojgaard (Denmark) 67 67 65 66 Andrew Johnston (England) 68 63 67 67 Niall Kearney (Republic of Ireland) 68 64 72 61 -18 Alejandro Del Rey (Spain) 69 66 65 66 Sebastian Heisele (Germany) 68 69 66 63 Kalle Samooja (Finland) 65 68 68 65 -17 Louis De Jager (South Africa) 65 68 67 67 Oliver Fisher (England) 66 66 70 65 Alfredo Garcia-Heredia (Spain) 64 70 67 66 Calum Hill (Scotland) 65 65 66 71 Richard Mansell (England) 65 66 64 72 Eddie Pepperell (England) 66 69 67 65 Robin Sciot-Siegrist (France) 66 66 67 68 Connor Syme (Scotland) 66 64 71 66 -16 Zander Lombard (South Africa) 66 67 67 68 Bernd Ritthammer (Germany) 70 64 67 67 Matthew Southgate (England) 68 66 66 68 -15 Rhys Enoch (Wales) 65 68 69 67 Grant Forrest (Scotland) 67 68 68 66 Masahiro Kawamura (Japan) 70 66 68 65 Richie Ramsay (Scotland) 65 65 71 68 -14 Richard Bland (England) 69 66 69 66 Tom Gandy (Isle of Man) 70 63 70 67 Francesco Laporta (Italy) 62 68 70 70 Matthieu Pavon (France) 66 69 68 67 Julian Suri (USA) 66 69 65 70 Sami Valimaki (Finland) 69 64 67 70 Fabrizio Zanotti (Paraguay) 70 65 69 66 -13 Aaron Cockerill (Canada) 65 66 71 69 Adrian Otaegui (Spain) 71 64 67 69 Eduard Rousaud Sabate (Spain) 67 67 67 70 Jack Senior (England) 67 68 70 66 -12 Gaganjeet Bhullar (India) 69 67 70 66 Justin Harding (South Africa) 65 68 69 70 -11 Laurie Canter (England) 70 67 69 67 Pedro Figueiredo (Portugal) 70 66 68 69 Julien Guerrier (France) 69 69 67 68 Garrick Porteous (England) 66 67 68 72 Ricardo Santos (Portugal) 67 68 71 67 -10 Eduardo De La Riva (Spain) 68 68 70 68 Paul Dunne (Republic of Ireland) 65 71 66 72 Sihwan Kim (Korea Republic) 71 64 70 69 Edoardo Molinari (Italy) 70 66 70 68 Paul Peterson (USA) 69 65 73 67 Johannes Veerman (USA) 70 66 71 67 -9 Nino Bertasio (Italy) 68 70 67 70 David Coupland (England) 68 68 71 68 Scott Hend (Australia) 67 66 70 72 Mike Lorenzo-Vera (France) 72 66 66 71 Justin Walters (South Africa) 72 64 72 67 -8 Scott Fernandez (Spain) 63 71 72 70 Kaske Janne (Finland) 69 68 70 69 Sebastian Soderberg (Sweden) 69 65 70 72 PLUMB Thomas (England) 68 70 70 68 Dale Whitnell (England) 68 66 70 72 -7 Jorge Campillo (Spain) 66 69 74 68 S.S.P. Chawrasia (India) 68 68 73 68 Victor Dubuisson (France) 69 69 70 69 Alvaro Quiros (Spain) 67 70 70 70 Joël Stalter (France) 64 69 74 70 -6 Matthew Jordan (England) 68 70 70 70 Romain Langasque (France) 69 69 72 68 Lars Van Meijel (Netherlands) 68 70 70 70 -5 Shubhankar Sharma (India) 67 71 67 74 -4 Pep Angles (Spain) 65 71 71 73 -3 Luis Claverie (Spain) 67 71 72 71 Ondrej Lieser (Czech Republic) 70 68 72 71 Ajeetesh Sandhu (India) 71 65 76 69 -2 Suradit Yongcharoenchai (Thailand) 67 69 74 72 3 Carlos Pigem (Spain) 72 66 80 69 Oliver Wilson (England) 73 65 76 73 4 Max Schmitt (Germany) 67 69 81 71

