European Tour European Open Scores

Jun 7 (OPTA) – Scores from the European Tour European Open on Monday -8 Marcus Armitage (England) 72 71 65 -6 Thomas Detry (Belgium) 68 73 69 Edoardo Molinari (Italy) 75 65 70 Matthew Southgate (England) 70 69 71 Darius Van Driel (Netherlands) 71 69 70 -4 Paul Casey (England) 75 69 68 -3 Benjamin Hebert (France) 70 74 69 Mikko Korhonen (Finland) 74 67 72 David Law (Scotland) 69 71 73 Marcel Schneider (Germany) 70 73 70 -2 Maverick Antcliff (Australia) 71 68 75 Sean Crocker (USA) 72 71 71 Ryan Fox (New Zealand) 71 74 69 Joost Luiten (Netherlands) 76 68 70 Renato Paratore (Italy) 74 69 71 Jordan L Smith (England) 73 72 69 Dale Whitnell (England) 71 74 69 -1 Wil Besseling (Netherlands) 73 72 70 Ashley Chesters (England) 69 75 71 Scott Jamieson (Scotland) 70 70 75 Tapio Pulkkanen (Finland) 72 71 72 Kalle Samooja (Finland) 74 70 71 Jack Senior (England) 73 72 70 Connor Syme (Scotland) 75 69 71 0 Jorge Campillo (Spain) 78 67 71 David Horsey (England) 76 68 72 Kurt Kitayama (USA) 72 73 71 Richie Ramsay (Scotland) 77 69 70 1 Alexander Björk (Sweden) 69 74 74 Laurie Canter (England) 76 67 74 Rhys Enoch (Wales) 72 73 72 Sebastian Heisele (Germany) 75 70 72 Calum Hill (Scotland) 76 68 73 Rikard Karlberg (Sweden) 70 74 73 Masahiro Kawamura (Japan) 76 70 71 Mike Lorenzo-Vera (France) 76 70 71 Dimi Papadatos (Australia) 72 75 70 Benjamin Poke (Denmark) 70 72 75 Ajeetesh Sandhu (India) 72 70 75 2 Søren Kjeldsen (Denmark) 76 68 74 Thorbjørn Olesen (Denmark) 74 72 72 Clément Sordet (France) 71 73 74 Justin Walters (South Africa) 75 72 71 Bernd Wiesberger (Austria) 73 73 72 3 David Drysdale (Scotland) 72 72 75 Justin Harding (South Africa) 77 69 73 Nicolai Hojgaard (Denmark) 74 73 72 Maximilian Kieffer (Germany) 74 73 72 Adrian Meronk (Poland) 75 72 72 Matthias Schwab (Austria) 71 72 76 Ashun Wu (China PR) 69 76 74 4 Yikeun Chang (Korea Republic) 72 75 73 Gonzalo Fernandez Castano (Spain) 75 71 74 Paul Peterson (USA) 72 75 73 5 Lucas Bjerregaard (Denmark) 76 71 74 Rasmus Hojgaard (Denmark) 75 70 76 Jason Scrivener (Australia) 74 70 77 6 Adrian Otaegui (Spain) 72 73 77 Johannes Veerman (USA) 81 66 75 7 Stephen Gallacher (Scotland) 74 73 76 Josh Geary (New Zealand) 72 73 78 Bernd Ritthammer (Germany) 71 76 76 8 Cormac Sharvin (Northern Ireland) 71 75 78 9 Toby Tree (England) 74 71 80 10 Pedro Oriol (Spain) 73 74 79 12 Emilio Cuartero Blanco (Spain) 71 75 82 (c) Copyright Opta Sports Data 2021. All Rights Reserved

