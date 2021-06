European Tour European Open Scores

Jun 5 (OPTA) – Scores from the European Tour European Open on Saturday -4 Thomas Detry (Belgium) 68 -3 Alexander Björk (Sweden) 69 Ashley Chesters (England) 69 David Law (Scotland) 69 Ashun Wu (China PR) 69 -2 Benjamin Hebert (France) 70 Scott Jamieson (Scotland) 70 Rikard Karlberg (Sweden) 70 Benjamin Poke (Denmark) 70 Marcel Schneider (Germany) 70 Matthew Southgate (England) 70 -1 Maverick Antcliff (Australia) 71 Emilio Cuartero Blanco (Spain) 71 Ryan Fox (New Zealand) 71 Jazz Janewattananond (Thailand) 71 Bernd Ritthammer (Germany) 71 Matthias Schwab (Austria) 71 Cormac Sharvin (Northern Ireland) 71 Clément Sordet (France) 71 Darius Van Driel (Netherlands) 71 Dale Whitnell (England) 71 0 Marcus Armitage (England) 72 Jonathan Caldwell (Northern Ireland) 72 Yikeun Chang (Korea Republic) 72 Sean Crocker (USA) 72 David Drysdale (Scotland) 72 Rhys Enoch (Wales) 72 Josh Geary (New Zealand) 72 Joachim B. Hansen (Denmark) 72 Kurt Kitayama (USA) 72 Adrian Otaegui (Spain) 72 Dimi Papadatos (Australia) 72 Paul Peterson (USA) 72 Tapio Pulkkanen (Finland) 72 Ajeetesh Sandhu (India) 72 1 Adri Arnaus (Spain) 73 Wil Besseling (Netherlands) 73 Martin Kaymer (Germany) 73 Joakim Lagergren (Sweden) 73 Pablo Larrazábal (Spain) 73 Zander Lombard (South Africa) 73 Pedro Oriol (Spain) 73 Jack Senior (England) 73 Jordan L Smith (England) 73 Bernd Wiesberger (Austria) 73 2 Pedro Figueiredo (Portugal) 74 Florian Fritsch (Germany) 74 Stephen Gallacher (Scotland) 74 Marc Hammer (Germany) 74 Nicolai Hojgaard (Denmark) 74 Niall Kearney (Republic of Ireland) 74 Maximilian Kieffer (Germany) 74 Mikko Korhonen (Finland) 74 Min Woo Lee (Australia) 74 Thorbjørn Olesen (Denmark) 74 Renato Paratore (Italy) 74 Aaron Rai (England) 74 Kalle Samooja (Finland) 74 Jason Scrivener (Australia) 74 Marcel Siem (Germany) 74 Graeme Storm (England) 74 Toby Tree (England) 74 3 Paul Casey (England) 75 Gonzalo Fernandez Castano (Spain) 75 Sebastian Heisele (Germany) 75 Rasmus Hojgaard (Denmark) 75 Raphaël Jacquelin (France) 75 Adrian Meronk (Poland) 75 Edoardo Molinari (Italy) 75 Garrick Porteous (England) 75 Lee Slattery (England) 75 Connor Syme (Scotland) 75 Justin Walters (South Africa) 75 Oliver Wilson (England) 75 4 Tomás Guimarães Bessa (Portugal) 76 Abraham Ancer (Mexico) 76 Nick Bachem (Germany) 76 Lucas Bjerregaard (Denmark) 76 Laurie Canter (England) 76 Jannik De Bruyn (Germany) 76 Paul Dunne (Republic of Ireland) 76 Calum Hill (Scotland) 76 David Horsey (England) 76 Masahiro Kawamura (Japan) 76 Søren Kjeldsen (Denmark) 76 Ondrej Lieser (Czech Republic) 76 Mike Lorenzo-Vera (France) 76 Joost Luiten (Netherlands) 76 Wade Ormsby (Australia) 76 Julian Suri (USA) 76 Sami Valimaki (Finland) 76 Lars Van Meijel (Netherlands) 76 5 Aaron Cockerill (Canada) 77 Oliver Farr (Wales) 77 Lorenzo Gagli (Italy) 77 Sebastian Garcia Rodriguez (Spain) 77 Gavin Green (Malaysia) 77 Julien Guerrier (France) 77 Justin Harding (South Africa) 77 Romain Langasque (France) 77 Francesco Laporta (Italy) 77 Deyen Lawson (Australia) 77 Jake McLeod (Australia) 77 Carlos Pigem (Spain) 77 Richie Ramsay (Scotland) 77 Freddy Schott (Germany) 77 Henrik Stenson (Sweden) 77 6 Kristoffer Broberg (Sweden) 78 Jorge Campillo (Spain) 78 Alejandro Cañizares (Spain) 78 Nicolai Von Dellingshausen (Germany) 78 Peter Hanson (Sweden) 78 Kaske Janne (Finland) 78 Sihwan Kim (Korea Republic) 78 Richard Mansell (England) 78 Haydn Porteous (South Africa) 78 Robin Sciot-Siegrist (France) 78 Shubhankar Sharma (India) 78 Joël Stalter (France) 78 Danie Van Tonder (South Africa) 78 Suradit Yongcharoenchai (Thailand) 78 7 Steven Brown (England) 79 Eduardo De La Riva (Spain) 79 Nacho Elvira (Spain) 79 Grégory Havret (France) 79 Scott Hend (Australia) 79 Ricardo Santos (Portugal) 79 Max Schmitt (Germany) 79 Sebastian Soderberg (Sweden) 79 8 Jean-Baptiste Gonnet (France) 80 Alexander Levy (France) 80 Chris Paisley (England) 80 Benedict Staben (Germany) 80 9 Ben Evans (England) 81 Jarryd Felton (Australia) 81 Ross Fisher (England) 81 Niklas Lemke (Sweden) 81 James Morrison (England) 81 Robin Roussel (France) 81 Johannes Veerman (USA) 81 10 Julian Kunzenbacher (Germany) 82 Matthias Schmid (Germany) 82 Callum Shinkwin (England) 82 11 Moritz Lampert (Germany) 83 12 Pep Angles (Spain) 84 Richard McEvoy (England) 84 Georg Schultes (USA) 84 13 Matt Ford (England) 85 Michael Hirmer (Germany) 85 Adrien Saddier (France) 85 14 Tom Gandy (Isle of Man) 86 28 Nino Bertasio (Italy) Jeff Winther (Denmark) (c) Copyright Opta Sports Data 2021. All Rights Reserved

Get the best of CNBC Africa sent straight to your inbox with breaking business news, insights and updates from experts across the continent. Sign up here.