European Tour Made in HimmerLand Scores

May 29 (OPTA) – Scores from the European Tour Made in HimmerLand on Saturday -14 Bernd Wiesberger (Austria) 66 65 68 -13 Alexander Björk (Sweden) 71 63 66 -11 Laurie Canter (England) 67 71 64 -10 Richard Bland (England) 66 69 68 Josh Geary (New Zealand) 69 66 68 Masahiro Kawamura (Japan) 68 67 68 Kurt Kitayama (USA) 71 68 64 Matthias Schwab (Austria) 67 66 70 Jason Scrivener (Australia) 70 67 66 -9 Joost Luiten (Netherlands) 68 70 66 Niklas Norgaard Moller (Denmark) 69 67 68 Shubhankar Sharma (India) 70 69 65 Jordan L Smith (England) 70 67 67 -8 Marcus Armitage (England) 70 69 66 Jonathan Caldwell (Northern Ireland) 67 71 67 Stephen Gallacher (Scotland) 71 64 70 Julien Guerrier (France) 69 68 68 David Horsey (England) 71 68 66 Joakim Lagergren (Sweden) 73 63 69 Guido Migliozzi (Italy) 69 68 68 Dimi Papadatos (Australia) 67 71 67 Dale Whitnell (England) 68 68 69 Suradit Yongcharoenchai (Thailand) 70 69 66 -7 John Axelsen (Denmark) 68 69 69 Steven Brown (England) 69 71 66 Ross Fisher (England) 68 70 68 Sebastian Garcia Rodriguez (Spain) 71 66 69 Romain Langasque (France) 69 68 69 Pablo Larrazábal (Spain) 66 69 71 David Law (Scotland) 68 71 67 Thorbjørn Olesen (Denmark) 68 70 68 Eddie Pepperell (England) 72 67 67 Max Schmitt (Germany) 70 66 70 Ashun Wu (China PR) 68 68 70 -6 Nino Bertasio (Italy) 68 72 67 Wil Besseling (Netherlands) 68 69 70 Matthieu Pavon (France) 71 66 70 Tapio Pulkkanen (Finland) 72 67 68 -5 Thomas Detry (Belgium) 71 67 70 Calum Hill (Scotland) 71 67 70 Nicolai Hojgaard (Denmark) 71 68 69 -4 Adri Arnaus (Spain) 72 68 69 Lucas Bjerregaard (Denmark) 69 71 69 Jorge Campillo (Spain) 71 68 70 Min Woo Lee (Australia) 71 69 69 Robert MacIntyre (Scotland) 69 70 70 Wade Ormsby (Australia) 71 69 69 Chris Paisley (England) 69 69 71 Haydn Porteous (South Africa) 69 68 72 Andy Sullivan (England) 73 66 70 Jeff Winther (Denmark) 71 68 70 -3 Thomas Bjorn (Denmark) 74 66 70 Eduardo De La Riva (Spain) 70 70 70 Jarryd Felton (Australia) 70 67 73 Pedro Figueiredo (Portugal) 71 66 73 Peter Launer BAEK (Denmark) 70 70 70 Mike Lorenzo-Vera (France) 71 68 71 -2 Oliver Farr (Wales) 68 70 73 Marcus Helligkilde (Denmark) 71 69 71 Søren Kjeldsen (Denmark) 69 71 71 Adrian Meronk (Poland) 72 66 73 Renato Paratore (Italy) 69 71 71 Garrick Porteous (England) 71 68 72 Lauri Ruuska (Finland) 66 71 74 Sebastian Soderberg (Sweden) 75 65 71 -1 Lorenzo Gagli (Italy) 74 66 72 Brandon Stone (South Africa) 73 66 73 0 Yikeun Chang (Korea Republic) 66 72 75 Alexander Levy (France) 69 69 75 Adrian Otaegui (Spain) 70 70 73 1 Mathiam Keyser (South Africa) 73 64 77 Callum Shinkwin (England) 69 71 74 2 Alejandro Del Rey (Spain) 72 66 77 (c) Copyright Opta Sports Data 2021. All Rights Reserved

