European Tour Omega Dubai Desert Classic Scores

Jan 30 (OPTA) – Scores from the European Tour Omega Dubai Desert Classic on Saturday -15 Paul Casey (England) 67 70 64 -14 Robert MacIntyre (Scotland) 67 68 67 -13 Brandon Stone (South Africa) 70 67 66 -10 Laurie Canter (England) 70 68 68 Sergio Garcia (Spain) 66 73 67 -9 Kalle Samooja (Finland) 68 68 71 -8 Thomas Detry (Belgium) 67 67 74 Justin Harding (South Africa) 66 70 72 Justin Rose (England) 71 69 68 -7 Tommy Fleetwood (England) 68 68 73 Padraig Harrington (Republic of Ireland) 71 69 69 Scott Jamieson (Scotland) 70 71 68 Mikko Korhonen (Finland) 70 67 72 Alexander Levy (France) 70 68 71 Shane Lowry (Republic of Ireland) 70 72 67 Lee Westwood (England) 69 68 72 -6 Rafa Cabrera Bello (Spain) 73 71 66 Nicolas Colsaerts (Belgium) 70 73 67 Antoine Rozner (France) 70 71 69 Shubhankar Sharma (India) 70 68 72 Bernd Wiesberger (Austria) 73 68 69 -5 Adri Arnaus (Spain) 68 69 74 Matthew Fitzpatrick (England) 70 71 70 Tyrrell Hatton (England) 76 64 71 Takumi Kanaya (Japan) 70 69 72 David Lipsky (USA) 72 71 68 Guido Migliozzi (Italy) 71 67 73 Justin Walters (South Africa) 72 70 69 -4 Lucas Herbert (Australia) 74 66 72 Kurt Kitayama (USA) 65 72 75 Wade Ormsby (Australia) 68 73 71 Thomas Pieters (Belgium) 71 73 68 Matthias Schwab (Austria) 70 69 73 Ashun Wu (China PR) 71 71 70 -3 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 68 71 74 Ryan Fox (New Zealand) 73 69 71 Rasmus Hojgaard (Denmark) 72 72 69 Martin Kaymer (Germany) 68 70 75 Joost Luiten (Netherlands) 74 69 70 Adrian Otaegui (Spain) 67 74 72 Richard Sterne (South Africa) 64 74 75 -2 Christiaan Bezuidenhout (South Africa) 74 70 70 Steven Brown (England) 72 70 72 Grant Forrest (Scotland) 74 69 71 Pablo Larrazábal (Spain) 70 73 71 Jason Scrivener (Australia) 75 69 70 Matt Wallace (England) 71 71 72 Fabrizio Zanotti (Paraguay) 71 67 76 -1 Nino Bertasio (Italy) 75 68 72 Alexander Björk (Sweden) 71 71 73 Dean Burmester (South Africa) 72 72 71 Andy Sullivan (England) 70 72 73 Danny Willett (England) 74 69 72 Jeff Winther (Denmark) 69 75 71 0 Ashley Chesters (England) 72 72 72 Ross Fisher (England) 68 74 74 Benjamin Hebert (France) 72 72 72 Marcus Kinhult (Sweden) 70 72 74 1 Sean Crocker (USA) 71 73 73 Nacho Elvira (Spain) 71 72 74 Edoardo Molinari (Italy) 76 67 74 Renato Paratore (Italy) 74 70 73 Jayden Schaper (South Africa) 70 73 74 Sami Valimaki (Finland) 71 73 73 2 George Coetzee (South Africa) 72 72 74 Chris Wood (England) 71 73 74 3 Richie Ramsay (Scotland) 71 72 76 Jordan L Smith (England) 71 73 75 4 Miguel Angel Jimenez (Spain) 74 70 76 Collin Morikawa (USA) 71 73 76 11 Gavin Green (Malaysia) 73 71 83

