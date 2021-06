European Tour Scandinavian Mixed Scores

Jun 10 (OPTA) – Scores from the European Tour Scandinavian Mixed on Thursday -8 Sam Horsfield (England) 64 Christine Wolf (Austria) 64 -7 Pep Angles (Spain) 65 Steven Brown (England) 65 Ashley Chesters (England) 65 Kalle Samooja (Finland) 65 -6 Oliver Farr (Wales) 66 Darren Fichardt (South Africa) 66 Felicity Johnson (England) 66 Vincent Norman (Sweden) 66 -5 Lina Boqvist (Sweden) 67 Jamie Donaldson (Wales) 67 David Drysdale (Scotland) 67 Laura Fuenfstueck (Germany) 67 Leonie Harm (Germany) 67 Caroline Hedwall (Sweden) 67 David Horsey (England) 67 Joost Luiten (Netherlands) 67 Richie Ramsay (Scotland) 67 Sarina Schmidt (Germany) 67 Dale Whitnell (England) 67 -4 Pia Babnik (Slovenia) 68 Wil Besseling (Netherlands) 68 Kristoffer Broberg (Sweden) 68 Olivia Cowan (Germany) 68 Tonje Daffinrud (Denmark) 68 Pedro Figueiredo (Portugal) 68 Johanna Gustavsson (Sweden) 68 Jenny Haglund (Sweden) 68 Alice Hewson (England) 68 Sihwan Kim (Korea Republic) 68 Stephanie Kyriacou (Australia) 68 Karolin Lampert (Germany) 68 Karoline Lund (Norway) 68 Sanna Nuutinen (Finland) 68 Carlos Pigem (Spain) 68 Robin Roussel (France) 68 Jack Senior (England) 68 Magdalena Simmermacher (Argentina) 68 -3 Ludvig Aberg (Sweden) 69 Adri Arnaus (Spain) 69 Aaron Cockerill (Canada) 69 Ryan Fox (New Zealand) 69 Sebastian Garcia Rodriguez (Spain) 69 Josh Geary (New Zealand) 69 Lydia Hall (Wales) 69 Joachim B. Hansen (Denmark) 69 Scott Hend (Australia) 69 Maria Hernandez (Spain) 69 Masahiro Kawamura (Japan) 69 Jacques Kruyswijk (South Africa) 69 Francesco Laporta (Italy) 69 Alison Muirhead (Scotland) 69 Haydn Porteous (South Africa) 69 Justin Walters (South Africa) 69 -2 Carmen Alonso (Spain) 70 Maverick Antcliff (Australia) 70 Jonathan Caldwell (Northern Ireland) 70 Yikeun Chang (Korea Republic) 70 Diksha Dagar (India) 70 Eleanor Givens (England) 70 Nuria Iturrios (Spain) 70 Zander Lombard (South Africa) 70 Tvesa Malik (India) 70 Ross McGowan (England) 70 Jake McLeod (Australia) 70 James Morrison (England) 70 Emily K Pedersen (Denmark) 70 Astrid Vayson de Pradenne (France) 70 Robert Rock (England) 70 Robin Sciot-Siegrist (France) 70 Jason Scrivener (Australia) 70 Shubhankar Sharma (India) 70 Henrik Stenson (Sweden) 70 Atthaya Thitikul (Thailand) 70 Sami Valimaki (Finland) 70 Darius Van Driel (Netherlands) 70 Liz Young (England) 70 -1 Beth Allen (USA) 71 Camille Chevalier (France) 71 Manon De Roey (Belgium) 71 Rhys Enoch (Wales) 71 Oliver Fisher (England) 71 Lorenzo Gagli (Italy) 71 Linn Grant (Sweden) 71 Kylie Henry (Scotland) 71 Celine Herbin (France) 71 Nicolai Hojgaard (Denmark) 71 Matthew Jordan (England) 71 Adrian Otaegui (Spain) 71 Garrick Porteous (England) 71 Matthew Southgate (England) 71 Ashun Wu (China PR) 71 0 Alexander Björk (Sweden) 72 Stacy Bregman (USA) 72 Anne-Lise Caudal (France) 72 Maha Haddioui (Morocco) 72 Peter Hanson (Sweden) 72 Kim Metraux (Switzerland) 72 Filippa Moork (Sweden) 72 Josefine Nyqvist (Sweden) 72 Lee-Anne Pace (South Africa) 72 Benjamin Poke (Denmark) 72 Aaron Rai (England) 72 Ajeetesh Sandhu (India) 72 Sarah Schober (Austria) 72 Sebastian Soderberg (Sweden) 72 Maja Stark (Sweden) 72 Oliver Wilson (England) 72 1 Maiken Bing Paulsen (Norway) 73 Thomas Bjorn (Denmark) 73 Alejandro Cañizares (Spain) 73 Annabel Dimmock (Switzerland) 73 Cloe Frankish (England) 73 Nicole Garcia (South Africa) 73 Rikard Karlberg (Sweden) 73 Tiia Koivisto (Finland) 73 Camilla Lennarth (Sweden) 73 Kelsey Macdonald (Scotland) 73 Noemi Jimenez Martin (Spain) 73 Renato Paratore (Italy) 73 Katja Pogacar (Slovenia) 73 Annika Sörenstam (Sweden) 73 Michele Thomson (Scotland) 73 Marc Warren (Scotland) 73 Ursula Wikstrom (USA) 73 Chloe Williams (Wales) 73 2 Luiza Altmann (Brazil) 74 Laura Gomez Ruiz (Spain) 74 Benjamin Hebert (France) 74 Whitney Hillier (Australia) 74 David Howell (England) 74 Lejan Lewthwaite (South Africa) 74 Becky Morgan (Wales) 74 Laura Murray (Scotland) 74 Agathe Sauzon (France) 74 Toby Tree (England) 74 3 Silvia Banon (Spain) 75 Sean Crocker (USA) 75 Niklas Lemke (Sweden) 75 4 Nacho Elvira (Spain) 76 Lily May Humphreys (England) 76 Joakim Lagergren (Sweden) 76 Meghan MacLaren (England) 76 Emma Nilsson (Sweden) 76 Florentyna Parker (England) 76 Marianne Skarpnord (Norway) 76 Linda Wessberg (Sweden) 76 5 Carly Booth (Scotland) 77 Gabriella Cowley (England) 77 Jessica Karlsson (Sweden) 77 Ricardo Santos (Portugal) 77 6 Lucrezia Colombotto Rosso (Italy) 78 7 Amy Boulden (Wales) 79 8 Hannah Burke (England) 80 9 Gavin Green (Malaysia) 81 (c) Copyright Opta Sports Data 2021. All Rights Reserved

Get the best of CNBC Africa sent straight to your inbox with breaking business news, insights and updates from experts across the continent. Sign up here.