Friendlies Summaries

Jun 6 (OPTA) – Summaries for the Friendlies on Sunday (start times are GMT) Friendlies 1 ……………………………………………………….. Austria (0) 0 Subs used: Laimer 46 (Alaba), Schaub 46 (Sabitzer), Ilsanker 54 (Baumgartner), Arnautović 64 (Kalajdzic), Posch 78 (Trimmel), Gregoritsch 78 (Lazaro) Slovakia (0) 0 Yellow card: Hubočan 48 Subs used: Ďuriš 7 (Schranz), Hrošovský 63 (Kucka), Greguš 63 (Hromada), Weiss 63 (Mak), Koscelník 76 (Haraslín), Bénes 76 (Duda) Referee: Urs Schnyder ……………………………………………………….. Luxembourg in play Scotland ……………………………………………………….. Netherlands in play Georgia ……………………………………………………….. England in play Romania ……………………………………………………….. Friendlies 2 ……………………………………………………….. Moldova in play Azerbaijan ……………………………………………………….. Friendlies 1 ……………………………………………………….. Denmark in play Bosnia-Herzegovina ……………………………………………………….. Norway in play Greece ……………………………………………………….. Belgium (18:45) Croatia ……………………………………………………….. Algeria (19:45) Mali ……………………………………………………….. Monday, June 7 fixtures (GMT) Serbia v Jamaica (0700) Togo v Niger (1200) Rwanda v Central African Republic (1400) Malta v Kazakhstan (1600)-cancelled Ukraine v Cyprus (1600) Belarus v Sierra Leone (1600)-cancelled Germany v Latvia (1845) Andorra v Gibraltar (1845) Faroe Islands v Liechtenstein (1845) Tuesday, June 8 fixtures (GMT) Kosovo v Guinea Benin v Zambia (1500) Poland v Iceland (1600) Cameroon v Nigeria (1600) Gambia v Togo (1700) Hungary v Republic of Ireland (1800) Czech Republic v Albania (1815) Spain v Lithuania (1845) Morocco v Ghana (1900) Senegal v Cape Verde Islands (1900) France v Bulgaria (1910) Wednesday, June 9 fixtures (GMT) Portugal v Israel (1845) United States v Costa Rica (2300) Thursday, June 10 fixtures (GMT) Guinea-Bissau v Cape Verde Islands South Africa v Uganda (1600) Friday, June 11 fixtures (GMT) Tunisia v Algeria Mauritania v Liberia Guinea v Niger Sudan v Zambia Japan v Serbia (1025) Congo DR v Mali (1500) Kosovo v Gambia (1700) Mexico v Honduras (2330) (c) Copyright Opta Sports Data 2021. All Rights Reserved

