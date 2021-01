How slowing cocoa demand will impact Côte d’Ivoire’s economy

The World Bank estimates a 5.5 per cent growth for Côte d’Ivoire’s economy this year, while the International Monetary Fund (IMF) pegged its growth projections at 6.2 per cent.

Mon Jan 25 2021 | 21:58:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)