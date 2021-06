LPGA Tour LPGA MEDIHEAL Championship Scores

Jun 12 (OPTA) – Scores from the LPGA Tour LPGA MEDIHEAL Championship on Friday -7 Danielle Kang (USA) 71 66 -6 Lauren Kim (USA) 69 69 Leona Maguire (Republic of Ireland) 65 73 -5 Min Lee (Chinese Taipei) 70 69 -4 Matilda Castren (Finland) 71 69 Jennifer Coleman (USA) 71 69 Alison Lee (USA) 68 72 Jane Park (USA) 69 71 -3 Charley Hull (Great Britain) 73 68 Jennifer Kupcho (USA) 69 72 A Lim Kim (Korea Republic) 72 69 Yu Liu (China PR) 72 69 Yealimi Noh (USA) 72 69 Su-Hyun Oh (Australia) 71 70 Jenny Shin (Korea Republic) 72 69 Lauren Stephenson (USA) 70 71 Patty Tavatanakit (Thailand) 70 71 Da Yeon Lee (Korea Republic) 69 72 Angel Yin (USA) 72 69 -2 Ashleigh Buhai (South Africa) 71 71 Lindy Duncan (USA) 72 70 Lydia Ko (New Zealand) 72 70 Min Seo Kwak (Korea Republic) 71 71 Minjee Lee (Australia) 73 69 Lucy Li (USA) 71 71 Annie Park (USA) 72 70 Jasmine Suwannapura (Thailand) 66 76 Albane Valenzuela (Switzerland) 68 74 Lindsey Weaver (USA) 73 69 -1 Shanshan Feng (China PR) 73 70 Hannah Green (Australia) 72 71 Wei-Ling Hsu (Chinese Taipei) 74 69 Nicole Broch Larsen (Denmark) 72 71 Nanna Koerstz Madsen (Denmark) 74 69 Sarah Schmelzel (USA) 74 69 Lexi Thompson (USA) 71 72 Jing Yan (China PR) 71 72 0 Kendall Dye (USA) 72 72 Dana Finkelstein (USA) 72 72 Mina Harigae (USA) 73 71 Haeji Kang (Korea Republic) 73 71 Jeong-Eun Lee5 (Korea Republic) 71 73 Ryann O’toole (USA) 73 71 Bianca Pagdanganan (Philippines) 71 73 Inbee Park (Korea Republic) 69 75 Jodi Ewart Shadoff (England) 74 70 Alena Sharp (Canada) 75 69 1 Linnea Johansson (Sweden) 73 72 Hyo Joo Kim (Korea Republic) 71 74 Pornanong Phatlum (Thailand) 72 73 Mariajo Uribe (Colombia) 69 76 2 Cydney Clanton (USA) 75 71 Xiyu Lin (China PR) 73 73 Haru Nomura (Japan) 78 68 So-Yeon Ryu (Korea Republic) 73 73 Sarah Jane Smith (Australia) 73 73 Emma Talley (USA) 71 75 3 Ana Belac (Slovenia) 72 75 Celine Boutier (France) 72 75 Jacqui Concolino (USA) 75 72 Gemma Dryburgh (Scotland) 73 74 Georgia Hall (England) 77 70 Esther Henseleit (Germany) 77 70 Katherine Hull-kirk (Australia) 75 72 Janie Jackson (USA) 76 71 Sei Young Kim (Korea Republic) 73 74 Hee Young Park (Korea Republic) 76 71 Jennifer Song (USA) 74 73 Klara Spilkova (Czech Republic) 71 76 4 Kim In-Kyung (Korea Republic) 72 76 Brittany Lincicome (USA) 76 72 Kristy McPherson (USA) 75 73 Wichanee Meechai (Thailand) 72 76 Giulia Molinaro (Italy) 76 72 Azahara Munoz (Spain) 75 73 Kelly Tan (Malaysia) 75 73 Ayako Uehara (Japan) 75 73 Michelle Wie (USA) 73 75 5 Dottie Ardina (Philippines) 77 Sarah Burnham (USA) 74 Leslie Cloots (Belgium) 74 Katelyn Dambaugh (USA) 77 Mo Martin (USA) 77 Gerina Piller (USA) 76 Paula Reto (South Africa) 74 Linnea Strom (Sweden) 71 Elizabeth Szokol (USA) 78 6 Tiffany Chan (Hong Kong) 74 Ssu-Chia Cheng (Chinese Taipei) 78 Lauren Coughlin (USA) 72 Paula Creamer (USA) 75 Perrine Delacour (USA) 75 Brianna Do (Vietnam) 76 Christina Kim (USA) 74 Esther Lee (Korea Republic) 76 Elizabeth Nagel (USA) 74 Andrea Wong (USA) 75 7 Kristen Gillman (USA) 77 Daniela Holmqvist (Eswatini) 79 Bronte Law (England) 74 Mind Muangkhumsakul (Thailand) 76 Benyapa Niphatsophon (Thailand) 76 Kathleen Scavo (USA) 75 Anne Van Dam (Netherlands) 72 8 Na Yeon Choi (Korea Republic) 76 Jillian Hollis (USA) 72 Caroline Inglis (USA) 73 Juli Inkster (USA) 77 Jiwon Jeon (Korea Republic) 74 Mi-Hyang Lee (Korea Republic) 74 Pernilla Lindberg (Sweden) 73 Lee Lopez (USA) 76 Louise Ridderstrom (Sweden) 77 Mariah Stackhouse (USA) 75 9 Daniela Darquea (Ecuador) 79 Maria Fassi (Mexico) 79 Mirim Lee (Korea Republic) 73 YuJeong Son (Chinese Taipei) 77 Marissa Steen (USA) 76 Pannarat Thanapolboonyaras (Thailand) 80 Alana Uriell (USA) 81 10 Anne Catherine Tanguay (Canada) 79 Rachel Heck (USA) 76 Tiffany Joh (USA) 81 Jaclyn Lee (Canada) 76 Haley Moore (USA) 74 Luna Sobron (Spain) 74 11 Jennifer Chang (USA) 76 Julieta Granada (Paraguay) 77 Jaye Marie Green (USA) 77 Muni He (China PR) 76 Vicky Hurst (USA) 80 Andrea Lee (USA) 77 Stephanie Meadow (Northern Ireland) 80 Maria Torres (Puerto Rico) 76 Yani Tseng (Chinese Taipei) 77 Suzuka Yamaguchi (Japan) 78 12 Cheyenne Knight (USA) 77 13 Pavarisa Yoktuan (Thailand) 79 14 Maia Schechter (USA) 78 27 Amy Yang (Korea Republic) 71 33 Brooke Henderson (Canada) 77 34 Cristie Kerr (USA) 78 (c) Copyright Opta Sports Data 2021. All Rights Reserved

