PGA Tour AT&T Pebble Beach Pro-Am Scores

Feb 14 (OPTA) – Scores from the PGA Tour AT&T Pebble Beach Pro-Am on Sunday -18 Daniel Berger (USA) 67 66 72 65 -16 Maverick McNealy (USA) 68 69 69 66 -15 Patrick Cantlay (USA) 62 73 70 68 Jordan Spieth (USA) 65 67 71 70 -14 Paul Casey (England) 68 67 71 68 Nate Lashley (USA) 65 72 68 69 -13 Jason Day (Australia) 69 69 68 69 Charley Hoffman (USA) 69 72 68 66 Max Homa (USA) 69 70 68 68 Russell Knox (Scotland) 66 70 69 70 Cameron Tringale (USA) 67 72 69 67 -12 Tom Hoge (USA) 67 70 68 71 -11 Kevin Streelman (USA) 69 72 67 69 -10 Cameron Davis (Australia) 74 67 69 68 Tom Lewis (England) 66 69 74 69 -9 Chris Kirk (USA) 69 73 70 67 Troy Merritt (USA) 71 69 71 68 Matthew NeSmith (USA) 74 67 70 68 Chez Reavie (USA) 74 67 71 67 Brian Stuard (USA) 66 71 69 73 -8 Jim Furyk (USA) 71 69 71 69 Doug Ghim (USA) 69 72 71 68 Will Gordon (USA) 66 73 68 73 Cameron Percy (Australia) 67 70 73 70 Vaughn Taylor (USA) 67 73 71 69 -7 Jason Dufner (USA) 68 71 70 72 Ryan Moore (USA) 68 73 70 70 Henrik Norlander (Sweden) 64 70 74 73 Pat Perez (USA) 69 72 72 68 -6 Akshay Bhatia (USA) 64 73 72 73 Scott Brown (USA) 69 70 74 69 Scott Stallings (USA) 69 71 70 72 Tim Wilkinson (New Zealand) 67 74 69 72 -5 Brian Gay (USA) 70 72 69 72 Branden Grace (South Africa) 71 69 73 70 Matt Jones (Australia) 67 72 73 71 Brendan Steele (USA) 69 72 71 71 Michael Thompson (USA) 67 74 71 71 -4 Sam Burns (USA) 72 70 69 73 Brian Harman (USA) 67 74 70 73 Patton Kizzire (USA) 69 70 76 69 Hank Lebioda (USA) 70 70 72 72 Rob Oppenheim (USA) 72 70 72 70 John Senden (Australia) 70 69 72 73 Kyle Stanley (USA) 70 70 73 71 Nick Taylor (Canada) 69 71 72 72 -3 Ryan Armour (USA) 70 73 74 68 Bronson Burgoon (USA) 68 72 75 70 Beau Hossler (USA) 72 70 68 75 -2 Scott Piercy (USA) 69 74 69 74 Ben Taylor (England) 68 72 75 71 Josh Teater (USA) 69 74 70 73 Jhonattan Vegas (Venezuela) 72 71 74 69 Vincent Whaley (USA) 68 71 73 74 -1 Sebastian Cappelen (Denmark) 75 65 73 74 Mark Hubbard (USA) 66 74 73 74 Andrew Putnam (USA) 72 70 76 69 Will Zalatoris (USA) 69 74 75 69 0 Francesco Molinari (Italy) 69 70 76 73 1 Joel Dahmen (USA) 71 71 75 72 Zack Sucher (USA) 72 71 76 70 Peter Uihlein (USA) 69 72 73 75 2 Joseph Bramlett (USA) 73 70 76 71 Sung-hoon Kang (Korea Republic) 73 68 76 73 3 C.T. Pan (China PR) 70 72 74 75 4 Scott Harrington (USA) 72 71 76 73 5 Wes Roach (USA) 71 71 74 77

