PGA Tour Palmetto Championship Scores

Jun 14 (OPTA) – Scores from the PGA Tour Palmetto Championship on Sunday -11 Garrick Higgo (South Africa) 68 69 68 68 -10 Chesson Hadley (USA) 65 66 68 75 Tyrrell Hatton (England) 71 68 67 68 Doc Redman (USA) 65 72 70 67 Hudson Swafford (USA) 68 70 70 66 Bo Van Pelt (USA) 69 71 66 68 Jhonattan Vegas (Venezuela) 66 72 69 67 -9 Ryan Armour (USA) 71 69 71 64 David Lipsky (USA) 71 70 67 67 -8 Matthew Fitzpatrick (England) 71 70 69 66 Dustin Johnson (USA) 65 68 73 70 Pat Perez (USA) 70 66 71 69 Erik Van Rooyen (South Africa) 65 71 72 68 -7 Harris English (USA) 67 69 67 74 Will Gordon (USA) 68 75 70 64 Tain Lee (USA) 67 68 71 71 Wilco Nienaber (South Africa) 68 68 74 67 Chez Reavie (USA) 67 69 73 68 -6 Beau Hossler (USA) 71 71 68 68 Satoshi Kodaira (Japan) 69 72 68 69 Danny Lee (New Zealand) 67 73 67 71 Rob Oppenheim (USA) 69 68 71 70 Scott Piercy (USA) 71 70 69 68 Seamus Power (Republic of Ireland) 70 66 71 71 -5 Joseph Bramlett (USA) 71 72 68 68 Rhein Gibson (Australia) 70 71 68 70 Bill Haas (USA) 71 70 70 68 Anirban Lahiri (India) 69 73 70 67 Henrik Norlander (Sweden) 70 68 73 68 Ian Poulter (England) 68 72 69 70 -4 Austin Cook (USA) 70 69 70 71 Luke Donald (England) 71 69 67 73 Hank Lebioda (USA) 68 74 71 67 Cheng-Tsung Pan (Chinese Taipei) 69 72 69 70 -3 Broc Everett (USA) 69 72 69 71 Tommy Fleetwood (England) 68 75 70 68 Sungjae Im (Korea Republic) 75 68 71 67 Russell Knox (Scotland) 71 71 71 68 Matthew NeSmith (USA) 72 69 75 65 Bryson Nimmer (USA) 68 75 67 71 Chase Seiffert (USA) 70 71 71 69 Ben Taylor (England) 72 70 69 70 Davis Thompson (USA) 71 69 71 70 -2 Aaron Baddeley (Australia) 70 73 68 71 Kevin Chappell (USA) 68 72 69 73 Scott Harrington (USA) 70 71 67 74 Wes Roach (USA) 64 77 67 74 Nick Taylor (Canada) 67 73 70 72 Peter Uihlein (USA) 73 71 68 -1 J.B. Holmes (USA) 69 74 72 68 Patrick Rodgers (USA) 67 70 73 73 0 Byeong Hun An (Korea Republic) 67 73 76 68 Sam Ryder (USA) 67 74 68 75 Roger Sloan (Canada) 67 75 74 68 Vaughn Taylor (USA) 67 72 72 73 1 Rafael Campos (Puerto Rico) 73 70 70 72 2 Jonathan Byrd (USA) 68 73 75 70 Mark Hubbard (USA) 71 71 74 70 Robby Shelton (USA) 72 71 68 75 3 Chris Baker (USA) 68 75 73 71 Tyler Duncan (USA) 70 72 74 71 Brandt Snedeker (USA) 72 70 75 70 4 Josh Teater (USA) 68 75 72 73 5 Robert Garrigus (USA) 69 74 72 74 Michael Gellerman (England) 71 70 73 75 6 Richard S Johnson (Sweden) 67 76 74 73 7 Andrew Putnam (USA) 71 72 75 73 8 Adam Schenk (USA) 73 70 71 78 (c) Copyright Opta Sports Data 2021. All Rights Reserved

