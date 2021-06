PGA Tour The Memorial Tournament Scores

Jun 5 (OPTA) – Scores from the PGA Tour The Memorial Tournament on Saturday -18 Jon Rahm (Spain) 69 65 64 -12 Patrick Cantlay (USA) 69 67 68 Collin Morikawa (USA) 66 72 66 -9 Branden Grace (South Africa) 68 72 67 Scottie Scheffler (USA) 67 71 69 -6 Max Homa (USA) 69 69 72 -5 Lucas Herbert (Australia) 71 69 71 Si Woo Kim (Korea Republic) 73 70 68 Carlos Ortiz (Mexico) 71 68 72 Patrick Reed (USA) 71 71 69 -4 Jim Herman (USA) 72 68 72 Shane Lowry (Republic of Ireland) 69 71 72 Xander Schauffele (USA) 68 70 74 Vaughn Taylor (USA) 69 72 71 Aaron Wise (USA) 72 70 70 -3 Bo Hoag (USA) 68 73 72 Antoine Rozner (France) 72 72 69 Adam Scott (Australia) 74 68 71 -2 Joel Dahmen (USA) 68 73 73 Rickie Fowler (USA) 69 70 75 Lucas Glover (USA) 72 70 72 Jordan Spieth (USA) 76 67 71 -1 Chris Kirk (USA) 67 74 74 Adam Long (USA) 67 77 71 Rory McIlroy (Northern Ireland) 72 72 71 Troy Merritt (USA) 74 70 71 Louis Oosthuizen (South Africa) 72 71 72 Robby Shelton (USA) 71 71 73 Danny Willett (England) 75 71 69 0 Bryson DeChambeau (USA) 71 72 70 Tony Finau (USA) 72 68 76 Talor Gooch (USA) 74 71 71 Sung-hoon Kang (Korea Republic) 70 72 74 Kyle Stanley (USA) 70 71 75 Justin Thomas (USA) 69 72 75 Michael Thompson (USA) 70 73 73 Xinjun Zhang (China PR) 73 68 75 1 Sam Burns (USA) 71 71 75 Corey Conners (Canada) 74 69 74 Mark Hubbard (USA) 73 72 72 Alex Noren (Sweden) 73 69 75 Charl Schwartzel (South Africa) 70 72 75 Brendan Steele (USA) 69 73 75 Kevin Streelman (USA) 72 72 73 Jimmy Walker (USA) 74 66 74 2 Christiaan Bezuidenhout (South Africa) 69 77 72 Rafa Cabrera Bello (Spain) 68 72 78 Viktor Hovland (Norway) 72 70 76 Cheng-Tsung Pan (Chinese Taipei) 74 70 74 Sahith Theegala (USA) 69 76 73 Brendon Todd (USA) 72 72 74 3 Marc Leishman (Australia) 69 75 75 Nick Taylor (Canada) 68 74 77 Cameron Tringale (USA) 70 76 73 4 Jason Dufner (USA) 70 73 77 Russell Knox (Scotland) 72 73 75 Martin Laird (Scotland) 74 72 74 Hideki Matsuyama (Japan) 73 68 79 Doc Redman (USA) 75 71 74 Harold Varner III (USA) 72 73 75 5 Stewart Cink (USA) 70 74 77 Harry Higgs (USA) 76 69 76 J.T. Poston (USA) 69 74 78 7 Brandon Hagy (USA) 76 70 77 Charley Hoffman (USA) 72 71 80 Ty Strafaci (USA) 74 71 78 Hudson Swafford (USA) 72 73 78 8 Kyoung-Hoon Lee (Korea Republic) 74 71 79 12 Billy Horschel (USA) 76 70 82 (c) Copyright Opta Sports Data 2021. All Rights Reserved

