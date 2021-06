PGA Tour U.S. Open Scores

Jun 21 (OPTA) – Scores from the PGA Tour U.S. Open on Sunday -6 Jon Rahm (Spain) 69 70 72 67 -5 Louis Oosthuizen (South Africa) 67 71 70 71 -3 Harris English (USA) 72 70 71 68 -2 Brooks Koepka (USA) 69 73 71 69 Guido Migliozzi (Italy) 71 70 73 68 Collin Morikawa (USA) 75 67 70 70 -1 Daniel Berger (USA) 71 72 72 68 Paul Casey (England) 71 75 67 70 Branden Grace (South Africa) 72 70 74 67 Rory McIlroy (Northern Ireland) 70 73 67 73 Xander Schauffele (USA) 69 71 72 71 Scottie Scheffler (USA) 72 69 70 72 0 Russell Henley (USA) 67 70 71 76 Francesco Molinari (Italy) 68 76 69 71 1 Patrick Cantlay (USA) 70 75 71 69 Mackenzie Hughes (Canada) 73 67 68 77 Kevin Streelman (USA) 71 69 72 73 Matthew Wolff (USA) 70 68 73 74 2 Sergio Garcia (Spain) 71 74 73 68 Brian Harman (USA) 72 71 71 72 Dustin Johnson (USA) 71 73 68 74 Patrick Reed (USA) 72 73 74 67 Charl Schwartzel (South Africa) 71 74 71 70 Jordan Spieth (USA) 77 69 68 68 Justin Thomas (USA) 73 69 71 73 3 Chris Baker (USA) 74 71 69 73 Bryson DeChambeau (USA) 73 69 68 77 Rikuya Hoshino (Japan) 69 74 73 71 Martin Kaymer (Germany) 77 68 69 73 Hideki Matsuyama (Japan) 69 76 74 68 4 Christiaan Bezuidenhout (South Africa) 72 70 70 76 Joaquin Niemann (Chile) 75 69 71 73 Patrick Rodgers (USA) 70 71 77 70 Dylan Wu (USA) 70 73 74 71 5 Lanto Griffin (USA) 76 69 69 75 Sungjae Im (Korea Republic) 72 72 69 76 Robert MacIntyre (Scotland) 71 73 72 73 Edoardo Molinari (Italy) 70 76 72 71 Adam Scott (Australia) 70 75 71 73 6 Adam Hadwin (Canada) 70 72 75 73 Si Woo Kim (Korea Republic) 71 75 70 74 Wade Ormsby (Australia) 72 74 73 71 J.T. Poston (USA) 72 73 71 74 Ian Poulter (England) 74 71 68 77 Chez Reavie (USA) 76 68 72 74 7 Dylan Frittelli (South Africa) 73 72 72 74 Tom Hoge (USA) 72 71 76 72 Rick Lamb (USA) 71 75 74 71 Lee Westwood (England) 71 72 71 77 8 Richard Bland (England) 70 67 77 78 Rafa Cabrera Bello (Spain) 68 76 74 74 Tommy Fleetwood (England) 72 73 74 73 Bubba Watson (USA) 72 67 77 76 Gary Woodland (USA) 74 71 73 74 9 Matthew Fitzpatrick (England) 70 75 72 76 Kevin Kisner (USA) 73 73 72 75 10 Akshay Bhatia (USA) 73 73 73 75 Stewart Cink (USA) 73 72 74 75 Charley Hoffman (USA) 72 71 75 76 Taylor Montgomery (USA) 70 76 74 74 Jhonattan Vegas (Venezuela) 75 69 74 76 11 Phil Mickelson (USA) 75 69 76 75 Greyson Sigg (USA) 71 74 75 75 12 Marc Leishman (Australia) 74 70 75 77 13 Matt Jones (Australia) 72 71 79 75 Shane Lowry (Republic of Ireland) 72 74 72 79 Troy Merritt (USA) 75 71 73 78 14 Wilco Nienaber (South Africa) 72 74 80 72 Kyle Westmoreland (USA) 71 73 78 76 19 Fabian Gomez (Argentina) 70 76 78 79 Jimmy Walker (USA) 74 72 77 80 (c) Copyright Opta Sports Data 2021. All Rights Reserved

