PGA Tour Wells Fargo Championship Scores

May 9 (OPTA) – Scores from the PGA Tour Wells Fargo Championship on Sunday -10 Rory McIlroy (Northern Ireland) 72 66 68 68 -9 Abraham Ancer (Mexico) 69 70 70 66 -8 Viktor Hovland (Norway) 69 72 68 67 Keith Mitchell (USA) 67 71 66 72 -7 Gary Woodland (USA) 67 69 70 71 -5 Luke List (USA) 67 72 68 72 Patrick Reed (USA) 71 69 69 70 Matt Wallace (England) 69 67 73 70 -4 Bryson DeChambeau (USA) 70 74 68 68 Aaron Wise (USA) 72 71 68 69 -3 Satoshi Kodaira (Japan) 68 72 68 73 Ben Martin (USA) 69 71 72 69 Scott Piercy (USA) 70 68 73 70 -2 Tommy Fleetwood (England) 67 75 70 70 Emiliano Grillo (Argentina) 74 66 72 70 Xander Schauffele (USA) 72 71 68 71 Charl Schwartzel (South Africa) 71 71 70 70 -1 Keegan Bradley (USA) 66 75 71 71 Joel Dahmen (USA) 68 72 71 72 Brian Harman (USA) 68 72 73 70 Russell Knox (Scotland) 70 71 70 72 Joaquin Niemann (Chile) 71 71 70 71 Cheng-Tsung Pan (Chinese Taipei) 74 69 72 68 J.J. Spaun (USA) 69 75 69 70 Bubba Watson (USA) 70 69 71 73 0 Cameron Davis (Australia) 70 71 69 74 Talor Gooch (USA) 70 71 71 72 Lanto Griffin (USA) 75 68 69 72 Brandon Hagy (USA) 73 69 70 72 Pat Perez (USA) 69 72 72 71 J.T. Poston (USA) 72 70 71 71 Kyle Stanley (USA) 67 74 68 75 Kevin Streelman (USA) 69 72 71 72 Nick Taylor (Canada) 74 67 74 69 Justin Thomas (USA) 69 73 71 71 Vincent Whaley (USA) 72 68 71 73 1 Stewart Cink (USA) 71 69 75 70 Matt Jones (Australia) 69 71 73 72 Sean O’Hair (USA) 70 73 72 70 Patrick Rodgers (USA) 68 68 79 70 Brian Stuard (USA) 68 73 76 68 Richy Werenski (USA) 70 73 67 75 2 Wyndham Clark (USA) 71 72 73 70 Corey Conners (Canada) 69 72 73 72 Jason Dufner (USA) 71 71 67 77 Harris English (USA) 72 69 71 74 Peter Malnati (USA) 67 74 72 73 Andrew Putnam (USA) 70 72 74 70 Scott Stallings (USA) 69 69 70 78 Jhonattan Vegas (Venezuela) 70 71 73 72 3 Zach Harris Johnson (USA) 69 75 72 71 Kramer Hickok (USA) 68 69 76 74 Hank Lebioda (USA) 72 71 77 67 4 Hunter Mahan (USA) 68 75 69 76 Ryan Moore (USA) 69 72 73 74 Seamus Power (Republic of Ireland) 71 72 75 70 Sepp Straka (Austria) 69 74 70 75 5 Michael Gligic (Canada) 77 67 73 72 Patton Kizzire (USA) 69 72 71 77 Kyoung-Hoon Lee (Korea Republic) 66 77 70 76 Matthew NeSmith (USA) 75 68 74 72 Roger Sloan (Canada) 76 64 72 77 Johnson Wagner (USA) 73 68 72 76 Tim Wilkinson (New Zealand) 74 68 78 69 6 Jonas Blixt (Sweden) 71 73 70 76 Shane Lowry (Republic of Ireland) 71 73 75 71 Carlos Ortiz (Mexico) 70 68 73 79 Bo Van Pelt (USA) 72 72 73 73 7 Phil Mickelson (USA) 64 75 76 76 8 K.J. Choi (Korea Republic) 70 74 73 75 Brendan Steele (USA) 72 72 70 78 9 Russell Henley (USA) 74 70 74 75 Ted Potter Jr (USA) 71 71 76 75 Kevin Tway (USA) 73 71 76 73 Jimmy Walker (USA) 72 72 76 73 12 D.J. Trahan (USA) 74 70 77 75 14 Beau Hossler (USA) 73 71 75 79

