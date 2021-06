South Africa in West Indies 2021 Scoreboard

Jun 18 (OPTA) – Scoreboard at stumps on the first day of 2nd test between West Indies and South Africa on Friday at Gros Islet, St Lucia South Africa are 218 for 5 South Africa 1st innings Dean Elgar b Kyle Mayers 77 Aiden Markram c Roston Chase b Shannon Gabriel 0 Keegan Petersen c Jason Holder b Jayden Seales 7 Rassie van der Dussen b Kemar Roach 4 Kyle Verreynne c Joshua Da Silva b Shannon Gabriel 27 Quinton de Kock Not Out 59 Wiaan Mulder Not Out 2 Extras 9b 18lb 3nb 0pen 12w 42 Total (82.0 overs) 218-5 Fall of Wickets : 1-1 Markram, 2-26 Petersen, 3-37 van der Dussen, 4-124 Verreynne, 5-203 Elgar To Bat : Maharaj, Rabada, Nortje, Ngidi Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Kemar Roach 16 6 33 1 2.06 1w Shannon Gabriel 12 3 47 2 3.92 2w 2nb Jayden Seales 13 4 28 1 2.15 Jason Holder 14 5 25 0 1.79 Roston Chase 11 3 20 0 1.82 Kyle Mayers 11 3 24 1 2.18 1w 1nb Kraigg Brathwaite 5 0 14 0 2.80 …………………………… Umpire Gregory Brathwaite Umpire Joel Wilson Video Leslie Reifer Match Referee Richard Richardson (c) Copyright Opta Sports Data 2021. All Rights Reserved

