South Africa in West Indies 2021 Scoreboard

Jun 27 (OPTA) – Scoreboard at close of play of 2nd t20i between West Indies and South Africa on Sunday at St. George’s, Grenada South Africa win by 16 runs South Africa 1st innings Reeza Hendricks lbw Kevin Sinclair 42 Quinton de Kock c Nicholas Pooran b Kevin Sinclair 26 Temba Bavuma b Jason Holder 46 David Miller c Andre Fletcher b Obed McCoy 11 Rassie van der Dussen b Andre Russell 2 Heinrich Klaasen c Evin Lewis b Obed McCoy 10 George Linde lbw Obed McCoy 3 Kagiso Rabada Not Out 7 Anrich Nortje Not Out 0 Extras 4b 6lb 0nb 0pen 9w 19 Total (20.0 overs) 166-7 Fall of Wickets : 1-73 de Kock, 2-96 Hendricks, 3-122 Miller, 4-139 van der Dussen, 5-149 Bavuma, 6-152 Linde, 7-165 Klaasen Did Not Bat : Shamsi, Ngidi Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Kevin Sinclair 4 0 23 2 5.75 Fabian Allen 4 0 35 0 8.75 Jason Holder 3 0 26 1 8.67 Andre Russell 2 0 18 1 9.00 Obed McCoy 4 0 25 3 6.25 2w Dwayne Bravo 3 0 29 0 9.67 3w …………………………………………………. West Indies 1st innings Evin Lewis b Anrich Nortje 21 Andre Fletcher c Heinrich Klaasen b Kagiso Rabada 35 Chris Gayle c George Linde b Kagiso Rabada 8 Nicholas Pooran c David Miller b George Linde 9 Kieron Pollard c Reeza Hendricks b Tabraiz Shamsi 1 Andre Russell c Heinrich Klaasen b George Linde 5 Jason Holder Run Out Temba Bavuma 20 Fabian Allen lbw Lungi Ngidi 34 Dwayne Bravo c Reeza Hendricks b Kagiso Rabada 10 Obed McCoy Not Out 1 Kevin Sinclair Not Out 0 Extras 0b 2lb 1nb 0pen 3w 6 Total (20.0 overs) 150-9 Fall of Wickets : 1-31 Lewis, 2-40 Gayle, 3-62 Pooran, 4-65 Pollard, 5-70 Russell, 6-104 Fletcher, 7-105 Holder, 8-129 Bravo, 9-150 Allen Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex George Linde 4 0 19 2 4.75 Lungi Ngidi 4 0 49 1 12.25 2w 1nb Kagiso Rabada 4 0 37 3 9.25 Anrich Nortje 4 0 27 1 6.75 Tabraiz Shamsi 4 0 16 1 4.00 1w …………………………… Umpire Gregory Brathwaite Umpire Nigel Duguid Video Joel Wilson Match Referee Richard Richardson