GROHE Ceramics Lines – Le Perfect Match GROHE pour une salle de bains parfaitement coordonnée

GROHE est un fournisseur complet de solutions harmonieuses pour salles de bains. Cube, Euro et Bau sont parfaitement conçus pour correspondre aux produits les plus populaires de GROHE. Des caractéristiques innovatrices pour plus de confort, de longévité et d’hygiène.

Grâce aux lignes céramiques de GROHE (www.GROHE.com), Cube Ceramic, Euro Ceramic et Bau Ceramic, chaque salle de bains devient parfaitement coordonnée.

Des lavabos de différentes tailles, jusqu’au bidets et aux toilettes, GROHE offre un large assortiment de salles de bains en céramique, qui ira avec tous les styles et correspond parfaitement aux robinets GROHE et aux accessoires. Avec ses produits, le leader des installations sanitaires simplifie la recherche du PerfectMatch dans la salle de bains, s’inspirant du savoir-faire centenaire de LIXIL dans cette catégorie. Grâce aux technologies innovantes, GROHE céramique est caractérisé par un maximum d’hygiène, de longévité et de confort, qui forment une excellente combinaison entre esthétique et fonctionnalité.

LA LIGNE CUBE CERAMIC : Un style distinct

Le lignes puissantes et minimalistes de la collection CUBE CERAMIC représentent le luxe moderne et épuré des salles de bains contemporaines. Avec ses formes cubiques, elle se marie parfaitement avec les robinetteries Eurocube, Lineare, Allure et Allure Brilliant, ainsi que la ligne Skate Cosmpolitan et les accessoires de la sélection Cube.

Comportant des formes inspirées par le Cubisme, cette ligne céramique crée une ambiance luxueuse dans la vie de tous les jours. Les lavabos Cube Ceramic existent en très grands modèles et en vasques chics. La ligne offre également une vasque moins profonde. Des toilettes murales ou posées au sol sont disponibles – toujours avec des dimensions équilibrées.

LA LIGNE EURO CERAMIC : Des lignes fluides

Que ce soit une salle de bain compacte ou une salle de bain familiale, avec ses lignes fluides, l’Euro CERAMIC de GROHE s’adapte à toutes les tailles et convient à tous les styles.

Elle se marie avec les robinetteries Eurosmart, Eurosmart Cosmopolitan, Eurostyle et Eurostyle Cosmopolitan. La collection EURO CERAMIC offre à la fois une fonctionnalité extrême, des prix attractifs et inclut tout ce qu’il faut pour un design parfait.

L’avantage, surtout pour les petites salles de bain, est que les toilettes compactes Euro CERAMIC utilisent l’espace de manière intelligente.

LA LIGNE BAU CERAMIC – Une élégance intemporelle pour chaque salle de bain

La troisième ligne Bau CERAMIC, se mélange harmonieusement avec chaque ambiance de salle de bain.

Elle comporte un look intemporel avec des formes douces et arrondies. Le style Bau CERAMIC est un choix parfait pour une salle de bains au look discret. Par conséquent, le style de la ligne Bau CERAMIC est le choix parfait, regroupant une technologie de pointe et un prix attractif.

La ligne Bau CERAMIC a été conçue pour être utilisée dans les immeubles résidentiels mais également dans d’autres structures comme des hôtels ou des institutions publiques. La céramique peut être parfaitement combinée avec des robinets de la ligne Bau, Nova Cosmopolitan et des accessoires Bau Cosmpolitan.

Un nettoyage profond grâce à des caractéristiques innovantes

Toutes les lignes céramiques viennent avec une technologie de chasse d’eau sans monture. Ainsi, les bactéries ne peuvent pas s’installer dans les angles ou sur les bords. Un autre avantage est la technologie « Quick Release », avec laquelle le siège peut être facilement retiré en une étape simple, aidant le nettoyage même sous les charnières. La technique « Soft Close » permet à l’abattant de se refermer délicatement. Les lignes Euro et Cube offrent encore plus d’options : à la différence des autres toilettes, le système Triple Vortex de GROHE créé un tourbillon puissant qui nettoie toute la surface céramique. La plus grande chasse d’eau requière cinq litres d’eau, alors que la plus petite n’en requière que trois litres. Les trois sorties d’eau indépendantes génèrent un puissant tourbillon dans la cuvette pour un résultat à la fois plus efficace et plus silencieux qu’un système classique. Grâce à GROHE PureGuard, Euro CERAMIC et Cube CERAMIC sont équipés avec une finition brillante qui est permanente et durable.

Des ions ayant un effet antibactérien préviennent la propagation des bactéries et assure que la surface céramique reste propre et sans germes. La surface PureGuard est facile à nettoyer et empêche les saletés de s’accumuler.

