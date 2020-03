Coronavirus – Equatorial Guinea: One (1) new positive cases of COVID 19 (only available in Spanish)

Content provided by APO Group. CNBC Africa provides content from APO Group as a service to its readers, but does not edit the articles it publishes. CNBC Africa is not responsible for the content provided by APO Group.

Download logo

El Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, consciente de su firme compromiso de garantizar la salud de la población, ofrece servicios de prevención, protección y atención, accesibles a todos, y tiene a bien continuar cumpliendo con su obligación de informar con transparencia a todos los residentes en el país, sobre la evolución de la pandemia del coronavirus (Covid-19) en Guinea Ecuatorial.

En este sentido, el Laboratorio de Baney en su trabajo cotidiano de examinar las muestras tomadas de diferentes sospechosos, ha vuelto a confirmar un (1) nuevo caso positivo. Esta vez la muestra positiva es de un hombre de nacionalidad cubana, de 63 años de edad, que llegó a Malabo a bordo del vuelo de la compañía Ceiba Intercontinental el 11 de marzo de 2020, y se trasladó el mismo día a Bata incorporándose a la tripulación del Barco ASEMAR de la Empresa Comercial SANTY.

El Comité Técnico de respuesta contra el coronavirus, ha tomado todas las medidas necesarias para el traslado de este nuevo caso a la unidad de manejo y seguimiento de casos de Bata. Se ha tomado las muestras de los otros nueve (9) miembros de la tripulación del barco Con esta nueva confirmación, ya tenemos registrado un total de 14 casos positivos en nuestro país.

Mis agradecimientos, respeto y reconocimiento, van dirigidos a todos los sanitarios y demás profesionales que apoyan las actividades del Comité Técnico de Lucha contra la Pandemia del coronavirus. por la intensa y dedicada labor que están realizando en estos momentos dificiles.

Y para terminar, pedimos a la población, guardar calma, serenidad y esperanza Al tiempo que reiteramos que cumpla estrictamente todas las medidas de cuarentena y de prevención general impartidas por el Gobierno para vencer la pandemia del COVID 19 en Guinea Ecuatorial.

Entre todos, unidos, venceremos el coronavirus.

Distributed by APO Group on behalf of Government of the Republic of Equatorial Guinea.