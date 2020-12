Dec 14 (OPTA) – The EPGA Rankings on Sep 15

Rnk Prv Total

1. (1) Shane Lowry (Ireland Republic) EUR 3,344

2. (2) Bernd Wiesberger (Austria) 2,944

3. (3) Jon Rahm (Spain) 2,658

4. (5) Matt Wallace (England) 2,275

5. (4) Tommy Fleetwood (England) 2,189

6. (6) Matthew Fitzpatrick (England) 1,999

7. (7) Kevin Kisner (US) 1,822

8. (8) Louis Oosthuizen (South Africa) 1,792

9. (9) Erik Van Rooyen (South Africa) 1,754

10. (10) Xander Schauffele (US) 1,704

11. (11) Jorge Campillo (Spain) 1,680

12. (12) Ian Poulter (England) 1,618

13. (23) Sergio Garcia (Spain) 1,600

14. (13) Robert MacIntyre (Scotland) 1,570

15. (14) Benjamin Hebert (France) 1,477

16. (15) Justin Harding (South Africa) 1,447

17. (16) Paul Casey (England) 1,382

18. (17) Francesco Molinari (Italy) 1,360

19. (18) Christiaan Bezuidenhout (South Africa) 1,358

20. (19) HaoTong Li (China PR) 1,353

21. (20) Romain Langasque (France) 1,330

22. (21) Tony Finau (US) 1,197

23. (22) Rafa Cabrera Bello (Spain) 1,158

24. (30) Mike Lorenzo-Vera (France) 1,150

25. (24) Andrea Pavan (Italy) 1,136

