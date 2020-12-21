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BRIEF-Saudi Aramco And Cognite Establish JV To Accelerate Industrial Digitalization – statement

PUBLISHED: Mon, 21 Dec 2020 08:24:38 GMT

Dec 21 (Reuters) – SAUDI ARABIAN OIL CO:

* ARAMCO AND COGNITE ESTABLISH JOINT VENTURE TO ACCELERATE INDUSTRIAL DIGITALIZATION

* ARAMCO AND COGNITE WILL ESTABLISH A NEW COMPANY THAT WILL FOCUS ON DIGITALIZATION IN SAUDI ARABIA AND BROADER MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA REGION

* NEW COMPANY WILL DISTRIBUTE ADVANCED SOLUTIONS ACROSS SECTORS

* JOINT VENTURE TO SERVE BUSINESS CUSTOMERS IN SAUDI ARABIA AND MENA REGION

* SIGNED AN AGREEMENT TO ESTABLISH A JOINT VENTURE (“JV”) AS PART OF THEIR STRATEGIC DIGITALIZATION PARTNERSHIP

* ARAMCO AND COGNITE EXPECT JV TO BE OPERATIONAL IN 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

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