LPGA Tour CME Group Tour Championship Scores

Dec 21 (OPTA) – Scores from the LPGA Tour CME Group Tour Championship on Sunday -18 Jin Young ko (Korea Republic) 68 67 69 66 -13 Hannah Green (Australia) 69 68 71 67 Sei Young Kim (Korea Republic) 67 69 67 72 -12 Mina Harigae (USA) 70 69 69 68 -11 Lydia Ko (New Zealand) 74 65 69 69 Lexi Thompson (USA) 65 71 71 70 -10 Austin Ernst (USA) 69 69 69 71 Georgia Hall (England) 69 69 68 72 Brooke Henderson (Canada) 73 68 66 71 -8 Ariya Jutanugarn (Thailand) 72 70 71 67 Cristie Kerr (USA) 68 74 66 72 Anna Nordqvist (Sweden) 68 72 70 70 -7 Perrine Delacour (USA) 70 71 68 72 Charley Hull (Great Britain) 72 69 66 74 Minjee Lee (Australia) 68 73 66 74 Brittany Lincicome (USA) 72 71 71 67 So-Yeon Ryu (Korea Republic) 71 73 69 68 Madelene Sagstrom (Sweden) 72 72 68 69 -6 Celine Boutier (France) 71 71 70 70 Christina Kim (USA) 73 72 69 68 Cheyenne Knight (USA) 71 72 68 71 Nelly Korda (USA) 72 66 74 70 -5 Katherine Hull-kirk (Australia) 72 68 72 71 Xiyu Lin (China PR) 71 72 66 74 Gaby Lopez (Mexico) 71 71 70 71 Sarah Schmelzel (USA) 71 69 69 74 Jenny Shin (Korea Republic) 73 72 68 70 -4 Cydney Clanton (USA) 70 68 72 74 Jennifer Kupcho (USA) 70 72 70 72 -3 Danielle Kang (USA) 71 75 70 69 Jessica Korda (USA) 75 74 70 66 Caroline Masson (Germany) 67 71 74 73 Yealimi Noh (USA) 73 69 70 73 Amy Yang (Korea Republic) 73 73 69 70 -2 Brittany Altomare (USA) 73 73 71 69 Inbee Park (Korea Republic) 71 71 71 73 Jodi Ewart Shadoff (England) 70 73 70 73 -1 Nasa Hataoka (Japan) 73 70 75 69 Moriya Jutanugarn (Thailand) 70 73 69 75 Megan Khang (USA) 67 71 75 74 Stephanie Meadow (Northern Ireland) 70 76 69 72 Azahara Munoz (Spain) 73 75 69 70 Linnea Strom (Sweden) 74 71 70 72 0 Carlota Ciganda (Spain) 68 74 77 69 Mirim Lee (Korea Republic) 73 73 69 73 1 In Gee Chun (Korea Republic) 73 74 75 67 Stacy Lewis (USA) 71 75 74 69 Leona Maguire (Republic of Ireland) 73 72 69 75 Robynn Ree (USA) 74 72 69 74 Lizette Salas (USA) 71 72 76 70 Alena Sharp (Canada) 73 76 76 64 Jennifer Song (USA) 74 70 74 71 2 Sarah Kemp (Australia) 72 73 73 72 Andrea Lee (USA) 71 72 73 74 Nanna Koerstz Madsen (Denmark) 66 77 73 74 Jasmine Suwannapura (Thailand) 70 74 73 73 Emma Talley (USA) 72 74 74 70 Lindsey Weaver (USA) 74 74 70 72 3 Pernilla Lindberg (Sweden) 76 74 68 73 Melissa Reid (England) 74 73 70 74 4 Ashleigh Buhai (South Africa) 69 77 70 76 Maria Fassi (Mexico) 68 76 78 70 Anne Van Dam (Netherlands) 71 77 72 72 5 Maria Torres (Puerto Rico) 76 75 69 73 6 Kelly Tan (Malaysia) 72 74 72 76 7 Yu Liu (China PR) 74 77 69 75 8 Hee Young Park (Korea Republic) 73 76 71 76 9 Bianca Pagdanganan (Philippines) 73 79 76 69 Angela Stanford (USA) 75 72 76 74 11 Kristen Gillman (USA) 75 77 72 75 15 Brittany Lang (USA) 76 78 75 74 24 Natalie Gulbis (USA) 77 78 77 80

