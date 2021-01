Sri Lanka in South Africa 2020/2021 Scoreboard

Jan 3 (OPTA) – Scoreboard at stumps on the first day of 2nd test between South Africa and Sri Lanka on Sunday at Johannesburg, South Africa South Africa trail Sri Lanka by 9 runs with 9 wickets remaining Sri Lanka 1st innings Dimuth Karunaratne c Quinton de Kock b Anrich Nortje 2 Kusal Perera c Aiden Markram b Wiaan Mulder 60 Lahiru Thirimanne c Faf du Plessis b Wiaan Mulder 17 Kusal Mendis c Rassie van der Dussen b Wiaan Mulder 0 Minod Bhanuka c Rassie van der Dussen b Anrich Nortje 5 Niroshan Dickwella c Quinton de Kock b Anrich Nortje 7 Dasun Shanaka c Quinton de Kock b Anrich Nortje 4 Wanindu Hasaranga c Quinton de Kock b Lutho Sipamla 29 Dushmantha Chameera c Quinton de Kock b Anrich Nortje 22 Vishwa Fernando Not Out 2 Asitha Fernando b Anrich Nortje 4 Extras 0b 5lb 0nb 0pen 0w 5 Total (40.3 overs) 157 all out Fall of Wickets : 1-19 Karunaratne, 2-71 Perera, 3-71 Mendis, 4-80 Thirimanne, 5-84 Ranasinghe, 6-93 Dickwella, 7-110 Shanaka, 8-149 De Silva, 9-151 Chameera, 10-157 Fernando Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Lungi Ngidi 10 3 44 0 4.40 Anrich Nortje 14.3 1 56 6 3.86 Lutho Sipamla 9 3 27 1 3.00 Wiaan Mulder 7 3 25 3 3.57 …………………………………………………….. South Africa 1st innings Dean Elgar Not Out 92 Aiden Markram c Kusal Mendis b Asitha Fernando 5 Rassie van der Dussen Not Out 40 Extras 4b 4lb 0nb 0pen 3w 11 Total (37.0 overs) 148-1 Fall of Wickets : 1-34 Markram To Bat : du Plessis, de Kock, Bavuma, Mulder, Maharaj, Nortje, Ngidi, Sipamla Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Vishwa Fernando 10 0 40 0 4.00 1w Asitha Fernando 10 2 30 1 3.00 1w Dushmantha Chameera 7 0 34 0 4.86 Dasun Shanaka 6 1 13 0 2.17 1w Wanindu Hasaranga 4 0 23 0 5.75 …………………………… Umpire Adrian Holdstock Umpire Marais Erasmus Video Allahudien Paleker Match Referee Andrew Pycroft

