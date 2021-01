PGA Tour Sony Open in Hawaii Scores

Jan 16 (OPTA) – Scores from the PGA Tour Sony Open in Hawaii on Friday -12 Nick Taylor (Canada) 66 62 -10 Stewart Cink (USA) 67 63 Russell Henley (USA) 66 64 Chris Kirk (USA) 65 65 Webb Simpson (USA) 65 65 Vaughn Taylor (USA) 64 66 -9 Charley Hoffman (USA) 66 65 Billy Horschel (USA) 65 66 Marc Leishman (Australia) 66 65 Peter Malnati (USA) 62 69 Hideki Matsuyama (Japan) 66 65 Collin Morikawa (USA) 66 65 Joaquin Niemann (Chile) 62 69 Brendan Steele (USA) 65 66 -8 Aaron Baddeley (Australia) 64 68 Daniel Berger (USA) 64 68 K.J. Choi (Korea Republic) 67 65 Nick Hardy (USA) 69 63 -7 Lanto Griffin (USA) 68 65 James Hahn (USA) 64 65 Jim Herman (USA) 64 69 Patton Kizzire (USA) 64 69 Jason Kokrak (USA) 62 71 Nelson Ledesma (Argentina) 67 66 Troy Merritt (USA) 66 67 Keith Mitchell (USA) 71 62 Kevin Na (USA) 67 66 Carlos Ortiz (Mexico) 66 67 Pat Perez (USA) 68 65 Adam Scott (Australia) 69 64 Robby Shelton (USA) 66 67 Cameron Smith (Australia) 67 66 Brian Stuard (USA) 66 67 Hudson Swafford (USA) 65 68 -6 Austin Cook (USA) 68 66 Cameron Davis (Australia) 68 66 Harris English (USA) 70 64 Brice Garnett (USA) 66 68 Mark Hubbard (USA) 66 68 Mackenzie Hughes (Canada) 65 69 Si Woo Kim (Korea Republic) 60 70 Anirban Lahiri (India) 69 65 Michael Thompson (USA) 66 68 Brendon Todd (USA) 70 64 Mike Weir (Canada) 68 66 -5 Ryan Armour (USA) 69 66 Wesley Bryan (USA) 68 67 Jim Furyk (USA) 69 66 Brian Harman (USA) 66 69 Kramer Hickok (USA) 67 68 Charles Howell III (USA) 67 68 Satoshi Kodaira (Japan) 69 66 Kyoung-Hoon Lee (Korea Republic) 69 66 Ryan Palmer (USA) 70 65 Sepp Straka (Austria) 69 66 Robert Streb (USA) 69 66 -4 Chris Baker (USA) 69 67 Scott Brown (USA) 70 66 Sergio Garcia (Spain) 70 66 Brian Gay (USA) 67 69 Emiliano Grillo (Argentina) 66 70 Harry Higgs (USA) 65 71 Sungjae Im (Korea Republic) 68 68 Zach Johnson (USA) 71 65 Matt Jones (Australia) 69 67 Jerry Kelly (USA) 68 68 Michael Kim (USA) 67 69 Ryosuke Kinoshita (Japan) 68 68 Kevin Kisner (USA) 69 67 Jamie Lovemark (USA) 68 68 Sebastian Munoz (Colombia) 66 70 Chez Reavie (USA) 68 68 Martin Trainer (USA) 70 66 -3 Abraham Ancer (Mexico) 69 68 Bronson Burgoon (USA) 71 66 Talor Gooch (USA) 70 67 David Hearn (Canada) 65 72 Bo Hoag (USA) 71 66 Tom Hoge (USA) 65 72 Takumi Kanaya (Japan) 70 67 C.T. Pan (China PR) 65 72 Sam Ryder (USA) 68 69 Chase Seiffert (USA) 65 72 Roger Sloan (Canada) 67 70 J.J. Spaun (USA) 71 66 Erik Van Rooyen (South Africa) 67 70 Tim Wilkinson (New Zealand) 69 68 -2 Will Gordon (USA) 68 70 Sung-hoon Kang (Korea Republic) 66 72 Matt Kuchar (USA) 70 68 Danny Lee (New Zealand) 69 69 William McGirt (USA) 68 70 Henrik Norlander (Sweden) 65 73 Seamus Power (Republic of Ireland) 70 68 Ben Taylor (England) 68 70 D.J. Trahan (USA) 71 67 Nick Watney (USA) 71 67 Richy Werenski (USA) 72 66 Y.E. Yang (Korea Republic) 69 69 Xinjun Zhang (China PR) 69 69 -1 Keegan Bradley (USA) 70 69 Rafael Campos (Puerto Rico) 69 70 Andres Gonzales (USA) 72 67 Hank Lebioda (USA) 72 67 Luke List (USA) 72 67 Matthew NeSmith (USA) 69 70 Rob Oppenheim (USA) 69 70 J.T. Poston (USA) 65 74 Ted Potter Jr (USA) 68 71 Rory Sabbatini (South Africa) 72 67 0 Matthys Daffue (South Africa) 67 73 Russell Knox (Scotland) 70 70 Scott Piercy (USA) 71 69 Andrew Putnam (USA) 71 69 Kyle Stanley (USA) 67 73 Kevin Tway (USA) 70 70 1 Matt Every (USA) 67 74 Doug Ghim (USA) 72 69 Bill Haas (USA) 75 66 Bo Van Pelt (USA) 69 72 2 Mark Anderson (USA) 69 73 Michael Gligic (Canada) 72 70 Hunter Mahan (USA) 73 69 Grayson Murray (USA) 67 75 Vijay Singh (Fiji) 69 73 Brandt Snedeker (USA) 73 69 Jimmy Walker (USA) 73 69 3 Eric Dugas (USA) 71 72 Rhein Gibson (Australia) 69 74 Andrew Landry (USA) 70 73 Davis Love III (USA) 65 74 Adam Schenk (USA) 71 72 4 Fabian Gomez (Argentina) 71 73 Branden Grace (South Africa) 69 75 Brandon Hagy (USA) 73 71 In-Hoi Hur (Korea Republic) 71 73 Ryo Ishikawa (Japan) 70 74 Jinichiro Kozuma (Japan) 69 75 5 Shane Bertsch (USA) 71 74 Parker McLachlin (USA) 70 75 Tyler Mccumber (USA) 72 73 6 Michael Gellerman (England) 72 74 7 Evan Kawai (USA) 74 73 9 Nate Lashley (USA) 74 75

