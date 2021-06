South Africa in West Indies 2021 Scoreboard

Jun 10 (OPTA) – Scoreboard at stumps on the first day of 1st test between West Indies and South Africa on Thursday at Gros Islet, St Lucia South Africa lead West Indies by 31 runs with 6 wickets remaining West Indies 1st innings Kraigg Brathwaite b Anrich Nortje 15 Shai Hope b Anrich Nortje 15 Nkrumah Bonner c Quinton de Kock b Kagiso Rabada 10 Roston Chase c Aiden Markram b Lungi Ngidi 8 Kyle Mayers c Rassie van der Dussen b Anrich Nortje 1 Jermaine Blackwood c Keegan Petersen b Anrich Nortje 1 Jason Holder c Aiden Markram b Lungi Ngidi 20 Joshua Da Silva c Wiaan Mulder b Lungi Ngidi 0 Rahkeem Cornwall c Aiden Markram b Lungi Ngidi 13 Kemar Roach c Quinton de Kock b Lungi Ngidi 1 Jayden Seales Not Out 0 Extras 0b 4lb 3nb 0pen 6w 13 Total (40.5 overs) 97 all out Fall of Wickets : 1-24 Hope, 2-31 Brathwaite, 3-45 Bonner, 4-46 Mayers, 5-56 Blackwood, 6-56 Chase, 7-56 Da Silva, 8-74 Cornwall, 9-80 Roach, 10-97 Holder Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Kagiso Rabada 10 2 24 1 2.40 Lungi Ngidi 13.5 7 19 5 1.37 Anrich Nortje 11 3 35 4 3.18 2w Keshav Maharaj 4 3 6 0 1.50 Wiaan Mulder 2 0 9 0 4.50 3nb ………………………………………………………. South Africa 1st innings Dean Elgar c Jermaine Blackwood b Kemar Roach 0 Aiden Markram c Joshua Da Silva b Jayden Seales 60 Keegan Petersen c Jason Holder b Jayden Seales 19 Rassie van der Dussen Not Out 34 Kyle Verreynne c Joshua Da Silva b Jayden Seales 6 Quinton de Kock Not Out 4 Extras 0b 1lb 4nb 0pen 0w 5 Total (43.0 overs) 128-4 Fall of Wickets : 1-0 Elgar, 2-34 Petersen, 3-113 Markram, 4-119 Verreynne To Bat : Mulder, Rabada, Maharaj, Ngidi, Nortje Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Kemar Roach 10 2 27 1 2.70 Jason Holder 7 0 31 0 4.43 4nb Jayden Seales 11 3 34 3 3.09 Kyle Mayers 5 2 8 0 1.60 Rahkeem Cornwall 8 1 27 0 3.38 Roston Chase 2 2 0 0 0.00 …………………………… Umpire Gregory Brathwaite Umpire Joel Wilson Video Leslie Reifer Match Referee Richard Richardson

