Friendlies Summaries

Jun 9 (OPTA) – Summaries for the Friendlies on Wednesday (start times are GMT) Friendlies 3 ……………………………………………………….. Niger (15:00) Congo ……………………………………………………….. Friendlies 1 ……………………………………………………….. Portugal (2) 4 Scorers: Bruno Fernandes 42, Cristiano Ronaldo 44, João Cancelo 86, Bruno Fernandes 90+1 Subs used: André Silva 46 (Diogo Jota), João Moutinho 62 (Rúben Neves), Danilo Pereira 62 (Rúben Dias), Gonçalo Guedes 72 (Cristiano Ronaldo), Renato Sanches 72 (William Carvalho), Pote 72 (Bernardo Silva) Israel (0) 0 Yellow card: Dgani 53 Subs used: Abu Hanna 46 (Menachem), Abu Fani 62 (Kinda), Khalaila 62 (Natcho), Baltaksa 72 (Dgani), Zargari 87 (Lavi), Malede 87 (Dasa) Referee: Jérémie Pignard ……………………………………………………….. United States (23:00) Costa Rica ……………………………………………………….. Thursday, June 10 fixtures (GMT) South Africa v Uganda (1600) Friday, June 11 fixtures (GMT) Sudan v Zambia Japan v Serbia (1025) Guinea v Niger (1400) Congo DR v Mali (1500) Mauritania v Liberia (1530) Kosovo v Gambia (1700) Guinea-Bissau v Cape Verde Islands (1900) Tunisia v Algeria (1930) Saturday, June 12 fixtures (GMT) Ghana v Côte d’Ivoire Morocco v Burkina Faso (1900) Mexico v Honduras (2330) Sunday, June 13 fixtures (GMT) Tanzania v Malawi Monday, June 14 fixtures (GMT) Libya v Liberia (c) Copyright Opta Sports Data 2021. All Rights Reserved

