LPGA Tour Bank of Hope LPGA Scores

May 29 (OPTA) – Scores from the LPGA Tour Bank of Hope LPGA on Wednesday Brittany Altomare (USA) 0 Pajaree Anannarukarn (Thailand) 0 Ashleigh Buhai (South Africa) 0 Jennifer Chang (USA) 0 Carlota Ciganda (Spain) 0 Jaye Marie Green (USA) 0 Brooke Henderson (Canada) 0 Mi Jung Hur (Korea Republic) 0 Ariya Jutanugarn (Thailand) 0 Sarah Kemp (Australia) 0 Sei Young Kim (Korea Republic) 0 Minjee Lee (Australia) 0 Jeong-Eun Lee6 (Korea Republic) 0 Stacy Lewis (USA) 0 Yu Liu (China PR) 0 Azahara Munoz (Spain) 0 Hee Young Park (Korea Republic) 0 Inbee Park (Korea Republic) 0 Melissa Reid (England) 0 Sarah Schmelzel (USA) 0 Lauren Stephenson (USA) 0 Ayako Uehara (Japan) 0 4 Hyo Joo Kim (Korea Republic) 59 Jenny Shin (Korea Republic) 58 Jasmine Suwannapura (Thailand) 0 5 Cheyenne Knight (USA) 62 Mirim Lee (Korea Republic) 61 6 Hannah Green (Australia) 62 Natalie Gulbis (USA) 68 Gaby Lopez (Mexico) 63 Anna Nordqvist (Sweden) 67 Annie Park (USA) 0 7 Austin Ernst (USA) 0 Shanshan Feng (China PR) 72 Mi-Hyang Lee (Korea Republic) 0 Ryann O’toole (USA) 70 Angela Stanford (USA) 0 Jing Yan (China PR) 72 9 Jennifer Coleman (USA) 0 Eun-Hee Ji (Korea Republic) 55 Megan Khang (USA) 50 Bronte Law (England) 0 Alison Lee (USA) 54 Brittany Lincicome (USA) 69 Leona Maguire (Republic of Ireland) 65 Caroline Masson (Germany) 64 Amy Olson (USA) 0 Gerina Piller (USA) 58 Sophia Popov (Germany) 0 Patty Tavatanakit (Thailand) 0 Albane Valenzuela (Switzerland) 52 10 Celine Boutier (France) 64 Moriya Jutanugarn (Thailand) 57 Jennifer Kupcho (USA) 56 Sung Hyun Park (Korea Republic) 71 So-Yeon Ryu (Korea Republic) 68 Jin Young ko (Korea Republic) 64 11 Christina Kim (USA) 63 Su-Hyun Oh (Australia) 73 12 Madelene Sagstrom (Sweden) 61 17 Ally Ewing (USA) 67 19 Danielle Kang (USA) 44 Lizette Salas (USA) 53 20 Nasa Hataoka (Japan) 70 (c) Copyright Opta Sports Data 2021. All Rights Reserved

Get the best of CNBC Africa sent straight to your inbox with breaking business news, insights and updates from experts across the continent. Sign up here.