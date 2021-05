PGA Tour Charles Schwab Challenge Scores

May 29 (OPTA) – Scores from the PGA Tour Charles Schwab Challenge on Saturday -15 Jordan Spieth (USA) 63 66 66 -14 Jason Kokrak (USA) 65 65 66 -10 Sergio Garcia (Spain) 63 69 68 -8 Sebastian Munoz (Colombia) 67 65 70 Ian Poulter (England) 68 70 64 -7 Erik Compton (USA) 65 68 70 Patton Kizzire (USA) 67 65 71 Brendon Todd (USA) 72 64 67 -6 Tony Finau (USA) 69 67 68 Talor Gooch (USA) 67 69 68 Adam Hadwin (Canada) 66 67 71 Brian Harman (USA) 69 66 69 Kramer Hickok (USA) 66 68 70 Maverick McNealy (USA) 70 63 71 Kyle Stanley (USA) 69 67 68 Kevin Streelman (USA) 69 66 69 -5 Corey Conners (Canada) 70 67 68 Doug Ghim (USA) 68 71 66 Charley Hoffman (USA) 71 62 72 Sung-hoon Kang (Korea Republic) 74 65 66 Pat Perez (USA) 70 70 65 Justin Rose (England) 68 68 69 Harold Varner III (USA) 74 64 67 -4 John Augenstein (USA) 69 68 69 Lucas Glover (USA) 74 67 65 Emiliano Grillo (Argentina) 70 68 68 -3 Kevin Kisner (USA) 69 67 71 Danny Lee (New Zealand) 72 66 69 Collin Morikawa (USA) 69 66 72 Cheng-Tsung Pan (Chinese Taipei) 71 67 69 Robert Streb (USA) 67 68 72 Cameron Tringale (USA) 67 69 71 Vincent Whaley (USA) 69 66 72 -2 Byeong Hun An (Korea Republic) 67 71 70 Abraham Ancer (Mexico) 70 71 67 Daniel Berger (USA) 68 68 72 Wyndham Clark (USA) 70 70 68 Zach Harris Johnson (USA) 72 68 68 Nate Lashley (USA) 70 68 70 Troy Merritt (USA) 68 71 69 Ryan Palmer (USA) 74 66 68 Doc Redman (USA) 68 72 68 Robby Shelton (USA) 70 71 67 Nick Taylor (Canada) 71 66 71 Gary Woodland (USA) 70 69 69 -1 Chris Kirk (USA) 71 69 69 Adam Long (USA) 70 68 71 Kevin Na (USA) 73 65 71 Justin Thomas (USA) 72 66 71 Matt Wallace (England) 71 70 68 Richy Werenski (USA) 68 72 69 0 Rafa Cabrera Bello (Spain) 73 66 71 Jason Dufner (USA) 72 66 72 Matt Kuchar (USA) 74 67 69 Joaquin Niemann (Chile) 69 69 72 Henrik Norlander (Sweden) 69 72 69 Carlos Ortiz (Mexico) 70 69 71 Rory Sabbatini (South Africa) 69 68 73 Hudson Swafford (USA) 71 70 69 Will Zalatoris (USA) 69 71 70 1 Cameron Davis (Australia) 70 70 71 Brice Garnett (USA) 70 67 74 Billy Horschel (USA) 71 68 72 Tyler Mccumber (USA) 69 71 71 Brandt Snedeker (USA) 66 70 75 Scott Stallings (USA) 72 68 71 Brian Stuard (USA) 68 73 70 2 Andrew Landry (USA) 71 70 71 Adam Schenk (USA) 73 67 72 Xinjun Zhang (China PR) 71 70 71 3 Mark Hubbard (USA) 74 67 72 D.A. Points (USA) 74 67 72 4 J.J. Henry (USA) 69 71 74 5 Jhonattan Vegas (Venezuela) 73 68 74 6 Camilo Villegas (Colombia) 69 71 76 (c) Copyright Opta Sports Data 2021. All Rights Reserved

Get the best of CNBC Africa sent straight to your inbox with breaking business news, insights and updates from experts across the continent. Sign up here.